Neu-Ulm

vor 2 Min.

So will das Familienzentrum Neu-Ulm Menschen zusammenbringen

Plus Das Projekt "Verbindung schaffen" wendet sich unter anderem an Menschen, die neu in der Stadt sind und wenig Kontakte haben. Ehrenamtliche sind für sie da.

Von Stefan Kümmritz

Viele Menschen leben alleine, haben kaum Kontakte oder vielleicht kleine Kinder, aber keinen Lebenspartner beziehungsweise helfende Angehörige in der Nähe und brauchen ein wenig Unterstützung. Um für diese noch besser da zu sein, hat das Familienzentrum Neu-Ulm aus der gut angekommenen Initiative „Leihoma/Leihopa“ zu Beginn dieses Jahres das Projekt „Verbindung schaffen“ gemacht. Wie funktioniert das?

