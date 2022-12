Neu-Ulm

vor 32 Min.

So will Neu-Ulm in der Ukraine helfen

Plus Auf Wunsch der CSU sollte eine offizielle Städtepartnerschaft mit dem vom Krieg gebeutelten Land geschlossen werden, doch das wollten nicht alle.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Sollte Neu-Ulm tatsächlich eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt eingehen? Das hat der Stadtrat bisher abgelehnt. Doch nun ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen: Die Große Kreisstadt strebt eine sogenannte Solidaritätspartnerschaft an, um Hilfe in dem vom Krieg gebeutelten Land Hilfe leisten zu können, doch die Unterstützung soll nicht nur einer einzelnen Kommune zugutekommen. Überhaupt will sich Neu-Ulm wieder stärker um die Partnerstädte kümmern, damit die zeitweilig recht locker gewordenen Bande wieder etwas fester geknüpft sind. Das gilt vor allem für die Verbindung nach Frankreich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen