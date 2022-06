Sohn bedroht Mutter in Neu-Ulm mit dem Tode

In einer Pfuhler Wohnung bedroht ein junger Mann seine Mutter mit dem Tode. Anschließend flieht er, kommt jedoch nicht weit.

Ein 21-Jähriger hat am Donnerstagmittag nach einem Streit in der Leipheimer Straße in Pfuhl seine Mutter mit dem Tode bedroht. Wie die Polizei mitteilte, nahm der junge Mann ein Messer aus der Küche und ging damit bedrohlich auf die Mutter zu. Er stach jedoch nicht auf sie ein, sondern legt das Messer nieder und floh aus der Wohnung.

Kurz darauf konnte die Polizei den 21-Jährigen im Rahmen einer Fahndung in Ulm aufspüren und festnehmen. Die 47-jährige Mutter blieb unverletzt. (AZ)