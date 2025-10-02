Icon Menü
Neu-Ulm: Sohn nach der Schule vermisst: Mutter ruft die Polizei

Neu-Ulm

Sohn nach der Schule vermisst: Mutter ruft die Polizei

Die Eltern hatten bereits den kompletten Schulweg abgesucht, aber ohne Erfolg. Darauf wurde die Polizei eingeschaltet.
    • |
    • |
    • |
    In Neu-Ulm galt ein zehnjähriger Junge kurzzeitig als vermisst.
    In Neu-Ulm galt ein zehnjähriger Junge kurzzeitig als vermisst. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Eine besorgte Mutter hat am Mittwochmittag ihren zehnjährigen Sohn als vermisst gemeldet, als dieser nicht wie gewöhnlich von der Schule nach Hause kam. Der Fall aber war schnell geklärt.

    Wie die Polizei mitteilt, hätten die Eltern bereits den kompletten Schulweg abgesucht. Aber ohne Erfolg. Daher verständigten sie die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung sei schnell festgestellt worden, dass sich der Junge bei einer Nachbarin aufhielt. Der Junge konnte der Mutter unversehrt übergeben werden. (AZ)

