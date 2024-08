Solingen und die Sicherheit beim Wiley Open Air: „Wir würden jedes Messer finden“

Das Solinger Stadtfest sollte ein „Festival der Vielfalt“ sein. Es wurde gefeiert und getanzt. Doch nach dem fürchterlichen Messerangriff, bei dem am Freitagabend drei Menschen getötet wurden, herrschte Angst und Schrecken in der Stadt in Nordrhein-Westfalen. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen gefasst: Ein 26-jähriger Syrer soll wohl im Auftrag des „Islamischen Staats“ gehandelt haben. Bundesweit wird seither viel diskutiert: Abschiebungen, Messerverbote, Sicherheit auf Festen. Mit dem Wiley Open Air startet am Mittwochabend eines der größeren Events in Neu-Ulm. Zehntausende Menschen werden über mehrere Tage erwartet. Höhepunkt werden die beiden Konzerte der Böhsen Onkelz am Montag und Dienstag sein. Was macht ein solcher Akt des Terrors mit Veranstaltern und Polizei? Wie geht die Security damit um?

Michael Kroha