Sollte der Sohn von Kaya Yanar das Alphorn blasen?

Lokal Der Deutsch-Türke Kaya Yanar begeistert im ausverkauften Congress Centrum Ulm wieder mit seiner Ethno-Comedy. Diesmal nahm er sich die eigene Familie vor.

Mehrmals hat der Comedian Kaya Yanar seinen Auftritt im Congress Centrum Ulm wegen der Corona-Pandemie verschieben müssen. Am Mittwochabend schließlich konnte die ausverkaufte Vorstellung stattfinden. Der Deutsch-Türke freute sich, „endlich wieder vor menschlichen Gesichtern und nicht Masken“ auftreten zu dürfen. Auch das Publikum schien dringend wieder etwas zum Lachen haben zu wollen und ließ sich schnell begeistern.