Corona-Impfung für Kinder in Neu-Ulm: Alle Infos zum Sondertermin

Im ehemaligen Sport Sohn Haus in Neu-Ulm findet die erste Immunisierungsaktion für Buben und Mädchen im neuen Jahr statt. Was Sie dazu wissen müssen.

Der Landkreis Neu-Ulm bietet zum Jahresbeginn einen weiteren Sondertermin für Kinderimpfungen in Neu-Ulm im ehemaligen Sport Sohn an. Am Dienstag, 4. Januar, wird von 13 bis 16 Uhr das Vakzin von Biontech verabreicht. Bei Kindern kommen eine niedrigere Dosis und andere Spritzen zum Einsatz. Ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt ist ebenfalls vorgesehen. Drei Wochen später ist in der Regel der zweite Immunisierungstermin vorgesehen.

Allerdings geht nichts ohne eine vorherige Terminvereinbarung. Sie ist möglich auf der Onlineseite von Huber Healthcare unter der Adresse https://portal.huber-health-care.com/signup/5ff3258a984b140013917d55/calendar oder telefonisch unter 07309/927 92 50. Die Nummer ist wochentags von 12 bis 18 Uhr erreichbar.

Wie das Landratsamt mitteilt, steht der Sondertermin auch Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren offen. Sie benötigen keine Anmeldung und erhalten das Serum von Biontech nach den entsprechenden Vorgaben für diese Altersstufe. Wichtig: eine schriftliche Einverständniserklärung des oder der Sorgeberechtigten, bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren, muss ein Sorgeberechtigter dabei sein.

Kinderimpfungen sind laut Landratsamt aktuell nur über solche Sondertermine möglich. Über das Terminvereinbarungsportal werden regelmäßig Immunisierungstermine freigeschaltet. Sie können gebucht werden unter https://portal.huber-health-care.com/signup/5fdb445c45f3310012573dd9/calendar im Impfzentrum Weißenhorn oder unter https://portal.huber-health-care.com/signup/5ff3258a984b140013917d55/calendar in der Impfstelle Neu-Ulm. Das Landratsamt plant derzeit weitere Sonderimmunisierungsangebote. (AZ)

