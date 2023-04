Sonnenenergie: Wo hat Neu-Ulm Platz für neue Solarparks?

Plus Durch eine Gesetzesänderung können in Neu-Ulm deutlich mehr Flächen mit PV-Anlagen bebaut werden als bisher. Das hat auch Folgen für die Landwirtschaft.

Photovoltaikanlagen auf freien Flächen sind ein Baustein auf dem ehrgeizigen Weg in Richtung Klimaneutralität. Die Stadt Neu-Ulm hat sich damit bereits intensiv beschäftigt, doch eine Gesetzesänderung des Bundestags hat Anfang des Jahres die bisherige Planung gehörig durcheinandergewirbelt. Nun gibt es ein neues Standortkonzept. Es legt fest, wo künftig im Stadtgebiet neue Solarparks entstehen können.

Ein Großteil der Flächen kommt nicht infrage, weil es sich um Siedlungsbereiche, Wald oder Gewässer handelt. Auch Schutz- und Überschwemmungsgebiete sowie die meisten landwirtschaftlichen Flächen fallen raus. Nach der neuen Gesetzeslage sind Solarparks jedoch in einem Korridor von 200 Metern links und rechts von Autobahnen sowie von Schienenwegen mit mindestens zwei Hauptgleisen privilegiert, also grundsätzlich erlaubt. Abziehen muss man allerdings eine 40 Meter breite Anbauverbotszone nach dem Bundesfernstraßengesetz.