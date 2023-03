Neu-Ulm

vor 43 Min.

Sparplan bei Evobus: Das sagen IG Metall und die Betriebsrätin aus Neu-Ulm

Erleichterung in Neu-Ulm: Es werden nicht weitere Stellen bei Evobus abgebaut.

Plus Nach der Unterzeichnung des "Zukunftsbilds zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit" ist am Standort in Neu-Ulm die Erleichterung zu spüren.

Die Übereinkunft der Daimler-Truck-Führung und der Vertretung der Arbeitnehmerschaft über eine "Zukunftssicherung" wird verlängert und schließt an den deutschen Standorten der Evobus betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2033 aus. "Sehr zufrieden" zeigt sich darüber Andrea Reith, Betriebsratsvorsitzende bei Evobus in Neu-Ulm.

