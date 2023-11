Neu-Ulm

vor 32 Min.

Spaziergänger verhindert Einbruch in Wohnhaus in Offenhausen

In Offenhausen wollte ein Mann in ein Wohnhaus einbrechen.

Artikel anhören Shape

Ein Spaziergänger beobachtet einen Mann, der in ein Einfamilienhaus in Offenhausen einbrechen will. Dann reagiert er "sofort richtig", so die Polizei.

In ein Einfamilienhaus im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist am Dienstagmorgen versucht worden einzubrechen. Ein Spaziergänger verhinderte das, der Täter flüchtete. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Gegen 9 Uhr versuchte sich der bislang unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Ein Spaziergänger, der die Situation laut Polizei "sofort richtig" einschätzte, verständigte noch vor Ort die Polizei. Das erkannte der Täter offensichtlich und ergriff, noch bevor er in das Objekt eindringen konnte, die Flucht. Der Mann wird beschrieben als circa 25 Jahre alt und schlank. Er trug schwarze Kleidung und ein schwarzes Halstuch, das über sein Gesicht gezogen war. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem flüchtigen Täter. Der aber konnte bislang nicht gefasst werden. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Tatortumfeld machen konnten, werden gebeten, sich mit der Neu-Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen