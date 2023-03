Neu-Ulm

vor 16 Min.

Sport-Sohn in Neu-Ulm feiert: Neuer Shop, neues Festival, neue Sportarten

Plus Viel los ist am kommenden Freitag und Samstag an der Memminger Straße in Neu-Ulm. Stadträte kicken, und exotische Rückschlagspiele feiern Premiere.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Es soll so etwas wie der Startschuss sein, für ein ehrgeiziges Projekt: jenen "Happy Place", den Sport-Sohn-Chef Christoph Holbein kreierte, nachdem er lebensgefährliche Verletzungen nach eines Sturzes von einem Baugerüst überstanden hatte.

Stadträte aus Neu-Ulm kicken bei Sport-Sohn

Am kommenden Freitag, 31. März, sowie dem nachfolgenden Samstag, 1. April, wird der letzte Baustein offiziell im Rahmen des "My Team Sport Festivals" vorgestellt: der "Performance-Shop". Hier stattet das Unternehmen Vereine, Schulen und Behörden mit Mannschaftskleidung aus. Von den Bundesligabasketballern von Ratiopharm Ulm über die Fußballer des FV Illertissen bis hin zu Freizeitsportlern aus einem Umkreis von 40 Kilometern, wie eine Boule-Mannschaft aus Biberach der Betriebssportgruppe der Stadtverwaltung Neu-Ulm. Diese kickt am Freitag um 17 Uhr gegen eine Auswahl am Stadträten und Stadträtinnen in einer 30 mal 15 Meter großen Fußballarena.

