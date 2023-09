Stadt Neu-Ulm bietet Baustellenführung in der Reuttier Straße an

Bei den Bauarbeiten in der Reuttier Straße ist jetzt Halbzeit. Interessierte können sich am 20. September bei einer Baustellenführung informieren.

Der Umbau der Reuttier Straße ist derzeit die größte Baustelle in Neu-Ulm. Die Bauarbeiten im Bereich zwischen der Meininger Allee und der Finninger Straße laufen seit Juni 2022. Ein Abschluss der Arbeiten ist im November 2024 geplant. Zur Halbzeit der Bauarbeiten lädt die Stadt Neu-Ulm Interessierte am Mittwoch, 20. September, zu einer Baustellenführung ein.

Anmeldeschluss bei der Stadt Neu-Ulm ist am 13. September

Hierbei haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, die Baustelle einmal aus Sicht der ausführenden Firmen zu sehen. Fachleute der Verwaltung und der Bau- und Ingenieurbüros werden bei der Führung über den Stand der Arbeiten berichten, das Konzept des Umbaus und der Sanierung erläutern und natürlich auch Fragen beantworten. Beginn ist um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Anmeldungen sind ab sofort per Mail an k.mang-koppe@neu-ulm.de oder an j.link@neu-ulm.de sowie telefonisch unter 0731/7050 4001 und -4307 möglich. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 13. September (16 Uhr). (AZ)