Neu-Ulm

vor 35 Min.

Stadt informiert Bürger über die geplante Aufwertung des Donauufers

Das Donauufer in der Neu-Ulmer Innenstadt wird an mehreren Stellen aufgewertet, unter anderem am Schwal. Die Pläne stellt die Stadt im Johanneshaus vor.

Artikel anhören Shape

2024 soll das Donauufer an drei Stellen in Neu-Ulm umgestaltet werden. Dazu findet am 11. Januar eine Informationsveranstaltung im Johanneshaus statt.

Das Donauufer in der Neu-Ulmer Innenstadt wird aufgewertet. Im Jahr 2024 sollen im Rahmen des geförderten Leader-Kooperationsprojekts "Flusslandschaften in Schwaben erleben 2.0" drei Maßnahmen zur Attraktivierung des Uferbereichs umgesetzt werden. Am Donnerstag, 11. Januar, laden die Stadt Neu-Ulm und die LEW Wasserkraft zu einer Infoveranstaltung in das Johanneshaus (Johannesplatz 4) ein und stellen die Pläne zur Neugestaltung vor. Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Stadt stellt ihre Pläne zur Aufwertung des Donauufers in Neu-Ulm vor Die Aufwertung des Donauufers ist als zentrale Maßnahme im Masterplan Innenstadt verankert. In den vergangenen Jahren konnten bereits erste Verbesserungen, wie beispielsweise die Neugestaltung des Jahnufers oder die Erneuerung des Brückenstegs über die kleine Donau erreicht werden. Gemeinsam mit der LEW sollen nun drei weitere Maßnahmen umgesetzt werden und so zu einer Aufwertung und besseren Erlebbarkeit der Donau beitragen. Neben der Steigerung des Freizeit- und Naherholungswerts sollen die Neugestaltungen die Donau auch ökologisch aufwerten. An folgenden Stellen werden Projekte umgesetzt: Maxplatz: Schaffung von Sitzstufen im Uferbereich

im Uferbereich Schwal: Bau einer Treppenanlage mit Sitzstufen

Jahnufer: Die bestehenden Rasentreppen sollen durch das Integrieren von Sitzstufen aufgewertet werden. (AZ)

Themen folgen