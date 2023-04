Stadt leidet unter leerem Hotel: Jetzt wird ein neuer Edwins-Pächter gesucht

Plus Nachdem eine Lösung für das leer stehende Ex-Golden-Tulip nicht absehbar ist, will die Stadt für die Edwin-Scharff-Haus-Gastro einen langfristigen Pachtvertrag vergeben.

Das ehemalige Golden-Tulip-Hotel ist seit Jahren dicht, das angeschlossene Restaurant Edwins ebenso. Und auch das Edwin-Scharff-Haus ist derzeit zu: wegen Renovierung geschlossen. "Es besteht das Risiko, dass wir von der Bildfläche verschwinden", sagte Stadtkämmerin Susanne Moroff jüngst im Finanzausschuss. Wie das verhindert werden soll.

Die Konkurrenz schläft nicht, wie Moroff verdeutlichte: Was nicht im Edwin-Scharff-Haus stattfindet, landet halt im Ulmer CCU, in der Ratiopharm-Arena oder auch auf dem Orange-Campus der Basketballer.