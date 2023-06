Stadt Neu-Ulm startet Vermarktung für das Quartier "Wohnen am Illerpark"

Im ersten Bauabschnitt sollen in Neu-Ulm insgesamt 420 Wohnungen entstehen. Private Baugruppen und Bauträger können ihre Projektideen einreichen.

Im Nordwesten von Ludwigsfeld entsteht mit dem "Wohnen am Illerpark" ein neues urbanes Wohnquartier mit mehr als 600 Wohneinheiten und einem innovativen, klimafreundlichen Versorgungskonzept. Jetzt startete die Konzeptvergabe, also die Zuteilung der städtischen Grundstücke, im ersten von insgesamt zwei Bauabschnitten. Zur Vergabe kommen sieben Baufelder. Hier sollen 280 Wohneinheiten in Geschosswohnungsbau, Kettenhäusern und Reihenhäusern entstehen. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Insgesamt entstehen in dem Baugebiet mehr als 600 Wohnungen

Drei weitere Baufelder des ersten Bauabschnitts sind für Sonderwohnformen sowie für die Neu-Ulmer Wohnungsbaugesellschaft Nuwog reserviert und daher von der Konzeptvergabe ausgenommen. Insgesamt werden im ersten Bauabschnitt auf zehn Baufeldern rund 420 Wohneinheiten entstehen.

Die Konzeptvergabe ist in zwei Stufen gegliedert. Stufe 1 beinhaltet die Interessensbekundung der Bewerber mit einer ersten Projektidee. In Stufe 2 sollen anschließend konkrete Konzeptentwürfe abgegeben werden. "Das Wohnen am Illerpark ist das innovativste Wohnquartier, das die Stadt Neu-Ulm je entwickelt hat", sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. "Dementsprechend hoch sind auch unsere Ansprüche an die künftige Bebauung. Die Grundstückszuteilung im Konzeptverfahren bietet die Chance, die attraktivsten Projekte im Gebiet unterzubringen."

Abgabefrist ist am 3. September bei der Stadt Neu-Ulm

Die Konzepte können die Leitideen des Quartiers aufgreifen. Dies sind neben den Themen Inklusion, Integration und Demografie auch die Bereiche Klimaanpassung und Umweltschutz. Idealerweise schaffen es die Bewerber auch, mit ihren Konzepten alternative eigene zukunftsorientierte Ideen für die Bebauung im Quartier zu entwickeln. Neben der hohen Qualität der Bebauung möchte die Stadt durch die Konzeptvergabe auch sicherstellen, dass dort Menschen aller Einkommensklassen ein Zuhause finden können.

Im Rahmen der Konzeptvergabe können sowohl private Baugruppen als auch professionelle Bauträger ihre Ideen einreichen. Abgabefrist ist der 3. September 2023. Die Konzeptvergabe für den zweiten Bauabschnitt des Quartiers soll zeitnah nach Abwicklung des ersten Abschnitts erfolgen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm. (AZ)