Stadt Neu-Ulm sucht Künstlerinnen und Künstler für die "Kultur auf der Straße"

Das Fest "Kultur auf der Straße" soll am 20. und 21. August zum vierten Mal stattfinden. Auch Betreiber von Streetfood-Ständen können sich bewerben.

Aller guten Dinge sind drei: Zwei Jahre lang musste das Straßenkulturfestival "Kultur auf der Straße" wegen der Pandemie pausieren. In diesem Jahr soll das Festival unter freiem Himmel jetzt wieder stattfinden können. Und zwar am 20. und 21. August. Die Stadt Neu-Ulm sucht ab sofort wieder Künstlerinnen und Künstler, die sich an den beiden Tagen in der Neu-Ulmer Innenstadt präsentieren. Auch Gastronomen zur Bewirtung der Gäste können sich bewerben.

Katrin Albsteiger kündigt die Neuauflage von "Kultur auf der Straße" an

" Corona hat unseren großen Kulturveranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren den Stecker gezogen. Wenn es nach uns geht, ist in diesem Jahr Schluss damit", erklärt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU). "Wir möchten gerne wieder durchstarten und ein tolles zweitägiges Straßenkulturfestival präsentieren." Die Kulturabteilung und die Organisatorin des Festivals, Mareike Kuch, "stehen in den Startlöchern", betont Albsteiger. Sie formuliert das Ziel des Festivals: Neues Leben in die Stadt bringen und den durch Corona stark gebeutelten Kulturschaffenden und Gastronomen wieder eine Perspektive bieten. "Wir wissen zwar nicht, welche Bedingungen wir im Sommer haben werden. Aber wir sind flexibel und werden das Festival gegebenenfalls anpassen. Mit Umplanungen kennen wir uns in der Zwischenzeit ja bestens aus", so Albsteiger.

Vom Clown bis zur Akrobatin: Neu-Ulm sucht Künstler und Künstlerinnen

Die Stadt Neu-Ulm sucht ab sofort Künstlerinnen und Künstler, die ein Repertoire haben, das in Form von Straßenkunst präsentiert werden kann. Gefragt sind Künstler aus den Sparten Straßenmusik, Street Show, Theater, Clownerie, Akrobatik, Comedy, Feuerkunst, Tanz, Jonglage, Zauberkunst und Kindertheater.

Das Festivalgelände wird sich voraussichtlich durch die gesamte Innenstadt erstrecken. Neben dem Rathaus- und Petrusplatz sollen auch der Johannesplatz sowie die Ludwigstraße bespielt werden. Die geplante Festivalzeit ist am Samstag, 20. August, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 21. August, von 12 bis 21 Uhr. Je nach Pandemielage können sich laut Mareike Kuch kurzfristig Änderungen der Rahmenbedingungen und des künstlerischen Programms ergeben.

Neu-Ulms "Kultur auf der Straße" soll auch Streetfood bieten

Im Bereich der Kulinarik setzt die Verwaltung auf das Stichwort "Streetfood". Egal ob nun süß oder herzhaft - gesucht werden Betreiber von Ständen, die Leckereien während des Festivals anbieten. "Um Müllberge zu vermeiden und dem Umweltgedanken gerecht zu werden, werden Anbieter gesucht, die ihre Speisen und Getränke in Geschirr aus nachwachsenden Rohstoffen verkaufen oder wiederverwendbares Geschirr verwenden", heißt es im Aufruf zum Festival. (AZ)

Info: Interessierte Künstlerinnen und Künstler sowie Betreiber von Streetfood-Ständen können ihre Bewerbungen ab sofort über das Online-Portal www.neu-ulm-strassenkultur.de abgeben. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2022.