Stadt Neu-Ulm zeichnet engagierte Bürgerinnen und Bürger aus

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger verleiht drei Bürgermedaillen in Bronze und zwei in Silber. Außerdem wurden drei Ehrenmedaillen für Pflege vergeben.

Die Stadt Neu-Ulm zeichnet seit dem Jahr 1999 jährlich Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderem Maße um die Stadt und das Gemeinwesen verdient gemacht haben, mit der Bürgermedaille aus. Seit 2010 wird zudem auch die Ehrenmedaille für Pflege an Menschen vergeben, die einen pflegebedürftigen, kranken oder behinderten Menschen über einen längeren Zeitraum gepflegt und betreut haben. Kürzlich konnte nach coronabedingten Einschränkungen nach zwei Jahren wieder eine Ehrungsfeier im Edwin-Scharff-Haus stattfinden.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger hat drei Bürgermedaillen in Bronze und zwei in Silber verliehen. Darüber hinaus wurden auch drei städtische Ehrenmedaillen für Pflege vergeben. "In Neu-Ulm sind viele Menschen ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Vereinen und Hilfsorganisationen aktiv. Sie packen überall dort mit an, wo unkompliziert unterstützt oder geholfen werden soll. Mitmenschlichkeit wird in Neu-Ulm großgeschrieben“, sagte Albsteiger bei ihrer Festrede. Gerade diese Mitmenschlichkeit, dieser Einsatz für Andere sei mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen.

Mit der Ehrenmedaille für Pflege der Stadt Neu-Ulm wurden ausgezeichnet:

Sieglinde Hauff pflegt ihren Ehemann Ernst Hauff und ermöglicht ihm und sich selbst trotz Einschränkungen die Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Stadtteil Steinheim und darüber hinaus.

pflegt ihren Ehemann und ermöglicht ihm und sich selbst trotz Einschränkungen die Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Stadtteil und darüber hinaus. Hermann Knaier pflegt seit sieben Jahren seine an Demenz erkrankte Frau Heidemarie im eigenen Heim in Finningen . So schafft er es, ihr Tag für Tag ein Gefühl der Sicherheit zu bieten und gleichzeitig auch die wichtige Tagesstruktur und Orientierung im täglichen Leben.

pflegt seit sieben Jahren seine an Demenz erkrankte Frau Heidemarie im eigenen Heim in . So schafft er es, ihr Tag für Tag ein Gefühl der Sicherheit zu bieten und gleichzeitig auch die wichtige Tagesstruktur und Orientierung im täglichen Leben. Monika Quintus und ihr Mann Joseph sind seit 55 Jahren verheiratet. Monika Quintus steht ihrem Mann seit der Diagnose seiner Demenzerkrankung tagtäglich zu Seite. Seit zehn Jahren ist er auf den Rollstuhl angewiesen und in seinen Fähigkeiten stark eingeschränkt. Dennoch organisiert Monika Quintus jeden Tag aufs Neue den gemeinsamen Tagesablauf entsprechend der Fähigkeiten ihres Mannes und pflegt ihn in den eigenen vier Wänden.

Mit der Bürgermedaille der Stadt Neu-Ulm in Bronze wurden ausgezeichnet:

Gabriele Binder engagiert sich seit vielen Jahren freiwillig im Fairkauf in Neu-Ulm . Sie ist überzeugt von der Idee, dass Sachgüter nicht achtlos weggeworfen, sondern für Bedürftige zugänglich gemacht werden sollten. Wo unkompliziert Hilfe gebraucht wird, ist Gabriele Binder dabei. Im Seniorenheim Albertinum half sie über ein Jahr beim Mittagstisch. Beim Theater Ludwigsfeld serviert sie seit dreißig Jahren Essen und Getränke . Außerdem war sie einige Zeit bei der Familieninitiative im Vorfeld tätig.

engagiert sich seit vielen Jahren freiwillig im Fairkauf in . Sie ist überzeugt von der Idee, dass Sachgüter nicht achtlos weggeworfen, sondern für Bedürftige zugänglich gemacht werden sollten. Wo unkompliziert Hilfe gebraucht wird, ist dabei. Im Seniorenheim half sie über ein Jahr beim Mittagstisch. Beim Theater serviert sie seit dreißig Jahren Essen und . Außerdem war sie einige Zeit bei der Familieninitiative im Vorfeld tätig. Das Theater ist die Leidenschaft von Maria Stäb . Sie war mit dabei, als theaterbegeisterte Frauen und Männer vor einem Vierteljahrhundert in Holschwang die "Holzschwanger Bühnenschwärmer“ gegründet haben. Sie sagt von sich selbst: "Das Theater liegt mir im Blut“. Das Theaterspielen ist ihr zu einer wertvollen Lebenserfahrung geworden. Und ganz grundsätzlich besteht Stäbs Lebenskunst darin, sich überall dort einzusetzen, wo sie gebraucht wird. Seit langem ist sie in Holzschwang im Chor und im Sportverein aktiv. Bei den Festivitäten im Stadtteil ist sie unentbehrlich, vor allem für ihren handgemachten Kartoffelsalat und die selbstgemachten Maultaschen ist sie bekannt. Maria Stäb ist eine der unverzichtbaren Stützen auf den Brettern der "Bühnenschwärmer“ und im Holzschwanger Vereinsleben.

. Sie war mit dabei, als theaterbegeisterte Frauen und Männer vor einem Vierteljahrhundert in Holschwang die "Holzschwanger Bühnenschwärmer“ gegründet haben. Sie sagt von sich selbst: "Das Theater liegt mir im Blut“. Das Theaterspielen ist ihr zu einer wertvollen Lebenserfahrung geworden. Und ganz grundsätzlich besteht Stäbs Lebenskunst darin, sich überall dort einzusetzen, wo sie gebraucht wird. Seit langem ist sie in Holzschwang im Chor und im Sportverein aktiv. Bei den Festivitäten im Stadtteil ist sie unentbehrlich, vor allem für ihren handgemachten Kartoffelsalat und die selbstgemachten Maultaschen ist sie bekannt. Maria Stäb ist eine der unverzichtbaren Stützen auf den Brettern der "Bühnenschwärmer“ und im Holzschwanger Vereinsleben. Vereinsarbeit muss Freude machen, sonst übernimmt er sie nicht. So denkt der Reuttier Hans-Georg Stein . Und genau danach handelt er auch. Vor elf Jahren hat er den Vorsitz für den Obst- und Gartenbauverein Reutti-Jedelhausen übernommen. Der Plan war: Für ein Jahr und auch nur kommissarisch, bis jemand anderes für diesen Posten gefunden wird. Der Verein stand damals mangels Nachfolge kurz vor der Auflösung. Aus der Zusage für ein Jahr sind bereits elf Jahre Vorstandschaft geworden. In dieser Zeit hat er die Ziele des Obst- und Gartenbauvereins zu seinen eigenen gemacht, sie den aktuellen Anforderungen angepasst. Unter seiner Vorstandschaft hat sich die Zahl der Mitglieder verdoppelt, auch viele jüngere Mitglieder hat der Verein hinzugewonnen. Stein hat Sinn für das Schöne – gerade deshalb ist ihm ein gepflegtes Ortsbild wichtig. Genauso wichtig wie das gemütliche Beisammensein. So schafft es Stein nicht nur, seine Mitstreiter zu motivieren, sondern auch eine ganz eigene und besondere Identität erzeugen.

Mit der Bürgermedaille der Stadt Neu-Ulm in Silber wurden ausgezeichnet: