In Neu-Ulm soll es künftig mehr Alleen geben

Lokal Die Stadt will nächstes Jahr ein Alleenkonzept für Neu-Ulm erarbeiten. Den Anfang machen könnte die Heerstraße zwischen Pfuhl und Burlafingen.

Zwischen Pfuhl und dem Schulzentrum stehen bereits einige Bäume auf beiden Seiten der Heerstraße. Um eine vollständige Allee daraus zu machen, müsste noch der Abschnitt zwischen Kreisverkehr und dem Ortsrand von Burlafingen bepflanzt werden. Das hat die CSU-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat beantragt. Die Verwaltung würde das aber gerne in eine umfassende Planung einbetten. Denn 2023 soll ein gesamtstädtisches Alleenkonzept für Neu-Ulm erarbeitet werden.