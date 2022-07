Stadträte ringen um Erhöhung der Kita-Gebühren in Neu-Ulm

Lokal Wie in vielen anderen Kommunen sollten auch in Neu-Ulm die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung erhöht werden. Warum die Verwaltung mit ihrem Vorschlag scheitert.

Illertissen, Roggenburg, Senden - viele Kommunen im Landkreis haben es vorgemacht und in den vergangenen Monaten die Gebühren für Kinderbetreuung erhöht. Auch die Stadt Neu-Ulm wollte nun diesen Schritt gehen. Die Verwaltung legte dem Bildungsausschuss einen entsprechenden Vorschlag vor, um den es ein zähes Ringen gab. Vor allem, dass die Betreuungsgebühren in den Randöffnungszeiten der Kita besonders stark steigen sollten, stieß einigen Stadträtinnen und -räten sauer auf.