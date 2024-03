Neu-Ulm

Stadtrat beschließt Leitsätze: Wofür steht Neu-Ulm?

Plus "Der Neu-Ulmer Weg ins Jahr 2030" ist ein 14-seitiges Papier überschrieben, das jetzt beschlossen wurde. Es umfasst viele Themen und Schwerpunkte.

Von Michael Ruddigkeit

"Wie sind wir? Welche Ziele verfolgen wir? Wo wollen wir hin?" Antworten auf diese und viele andere Fragen, die Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) im Neu-Ulmer Stadtrat exemplarisch stellte, sollen die Neu-Ulmer Leitsätze geben, die jetzt einstimmig beschlossen wurden. Überschrieben sind sie mit "Der Neu-Ulmer Weg ins Jahr 2030".

Angelehnt an das Stadtjubiläum 2019, beginnen die Leitsätze jeweils mit "Wir leben neu" und werden dann je nach Thema vervollständigt, beispielsweise "in einer demokratischen Stadt", "in einer sicheren Stadt" oder "in einer lernenden Stadt". Die zehn Leitsätze umfassen eine große Bandbreite an Themen und Schwerpunkten – etwa Wirtschaft und Bildung, Kultur und Vereinsleben, Nahverkehr und Klimaschutz – und werden in viele Unterpunkte untergliedert. Beispielsweise heißt es unter "Wir leben neu in einer demokratischen Stadt": "Wir engagieren uns aktiv und übernehmen Verantwortung für unsere Stadt" oder "Wir binden die Bürgerschaft frühzeitig in Planungen von Kommunalpolitik und Verwaltung ein und unterstützen demokratisches Handeln in unserer Stadt".

