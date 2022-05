Neu-/Ulm

13:09 Uhr

Stadtrat Neu-Ulm macht Gerangel um Kita-Grundstück ein Ende

Plus Was genau auf dem Gelände der alten Ulrichshalle in Gerlenhofen entstehen soll, hat der Stadtrat nun einstimmig festgeklopft.

Von Ronald Hinzpeter

Wenn der ehemalige SPD-Stadtrat Erwin Franz noch Hoffnungen gehegt hatte, so musste er sie jetzt endgültig begraben: Auf dem Grundstück der alten Ulrichshalle in Gerlenhofen wird definitiv kein Pflegeheim etabliert. Vielmehr hat der Neu-Ulmer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ebenso einstimmig wie endgültig festgeklopft, wie die Zukunft des Geländes aussehen soll. Auf der knapp 7000 Quadratmeter großen Fläche entstehen eine Kindertagesstätte sowie Seniorenwohnungen. Das Projekt wird europaweit ausgeschrieben, und kann entweder von einem oder mehreren Investoren verwirklicht werden.

