Stadtschreiberin Julia Kulewatz veröffentlicht ihr Buch über Neu-Ulm

Ihre Begegnungen mit den Menschen aus Neu-Ulm wurden zum zentralen Thema im Buch der Stadtschreiberin Julia Kulawatz. "Die Verlebendigung der Dinge" ist ab sofort erhältlich.

Julia Kulewatz lebte als Neu-Ulmer Stadtschreiberin im Sommer 2022 für drei Monate in Neu-Ulm. Über ihre Zeit in der Stadt an der Donau, ihre Begegnungen und Erlebnisse hat sie das Buch "Die Verlebendigung der Dinge" geschrieben. Es ist jetzt im Axel Dielmann Verlag erschienen und ab sofort erhältlich.

Eine Mischung aus Prosa und Poesie

Stadtschreiberin Kulewatz wuchs abwechselnd in Berlin und Erfurt auf, studierte Literaturwissenschaft, Philosophie, Modezeichnen und Choreografie in Erfurt und Seoul sowie in Shanghai und Tokyo - doch auch in der Kleinstadt Neu-Ulm gab es für sie einiges zu entdecken. In ihrer Bewerbung auf die Stadtschreiber-Stelle in Neu-Ulm hatte sie viel Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern angekündigt – und sie ließ erahnen, dass ihre Beschäftigung mit der literarischen Fantastik und der fantastischen Romantik das Buch, das in ihrer Zeit als Stadtschreiberin entstehen sollte, prägen würde.

Stadtschreiberin Julia Kulewatz hat ihre Zeit in Neu-Ulm im Buch "Die Verlebendigung der Dinge" aufbereitet. Foto: Stadt Neu-ulm

Und tatsächlich hat sie die Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zum Anlass ihres Schreibens genommen. Entstanden ist ein 112 Seiten starkes Werk, ein literarischer Hybrid aus Prosa und Gedichten. Die Mischung gibt die Vielfalt ihrer Neu-Ulmer Begegnungen wieder. Kulewatz spiegelt in "Die Verlebendigung der Dinge" ihren nähernden Blick als Ankommende in einer fremden Stadt, das neugierige Einander-Begegnen und das Abschiednehmen nach drei Monaten.

Neu-Ulm neu kennenlernen

Auch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger fand Gefallen an dem nun erschienenen Buch: "Mit Julia Kulewatz hat die Stadt eine Stadtschreiberin gefunden, die sich prosaisch die Wege durch den Stadtdschungel bahnt und die in einer Ode an die Stadt Neu-Ulm ihre Eindrücke in ihr exzentrisches Korsett zwängt und damit den vielzitierten zweiten Blick auf unsere Stadt in ein besonderes literarisches Scheinwerferlicht rückt." Das Buch habe das Potenzial, die Stadt Neu-Ulm nochmal ganz anders in all ihren Facetten kennenzulernen, über sie zu grübeln, aber auch zu schmunzeln, meint Albsteiger.

Julia Kulewatz war nach Constance Hotz die zweite Neu-Ulmer Stadtschreiberin. Ob es eine dritte Stelle für eine Stadtschreiberin oder einen Stadtschreiber in Neu-Ulm geben wird, steht bislang nicht fest. Eine Entscheidung falle frühestens in den Haushaltsberatungen 2024, teilt die Stadt Neu-Ulm mit. (AZ)

Info: "Die Verlebendigung der Dinge" von Julia Kulewatz ist im Buchhandel und im Museumsshop des Edwin Scharff Museums am Petrusplatz zum Preis von 20 Euro erhältlich.