Neu-Ulmer Stadtschreiberin verabschiedet sich mit einem Brunch

Für Julia Kulewatz geht die Zeit in Neu-Ulm bald zu Ende. Bei einem Brunch bei Blumen Weimar gibt sie erste Einblicke, wie sie die Stadt erlebt hat.

Seit knapp drei Monaten lebt Julia Kulewatz als städtische Stadtschreiberin in Neu-Ulm. Am 31. Juli wird sie ihren letzten offiziellen "Arbeitstag" in diesem Amt haben. Mit einem literarischen Brunch unter dem Motto "Alles liegt vor uns …" wird die Autorin am Samstag, 23. Juli, bei Blumen Weimar offiziell verabschiedet.

Julia Kulewatz ist bereits die zweite Stadtschreiberin. Ihre Aufgabe: als Außenstehende das Leben, die Kultur und die Menschen und ihre Eigenheiten hier kennenlernen und die Stadt in ihrer Gesamtheit auf sich wirken lassen. Quasi ganz unvoreingenommen eintauchen in die bayerisch-schwäbische Seele und die neu-ulmerischen Gepflogenheiten, um dann am Ende des dreimonatigen Aufenthalts mit vielerlei neuen Eindrücken die Stadt wieder zu verlassen und ein Buch über ihren Aufenthalt zu schreiben. Was sie hierin festhalten wird? Wie ihr Blick auf Neu-Ulm ausfallen wird? "Wir wissen es nicht. Das bleibt vorerst noch Julia Kulewatzs Geheimnis. Aber ich bin schon heute enorm gespannt, wie sie ihre Zeit hier bei uns empfunden hat und welchen Blick auf die Stadt sie haben wird", sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

Beim literarischen Abschiedsbrunch spricht die Stadtschreiberin über ihre Erfahrungen in der Stadt und gewährt somit einen ersten exklusiven Einblick in ihre Gedanken, die sie später über Neu-Ulm zu Papier bringen wird. Auch erste kleine Texte, die während der vergangenen drei Monate in Neu-Ulm entstanden sind, wird sie vortragen. (AZ)

Info: Beginn des literarischen Brunchs am Samstag, 23. Juli, bei Blumen Weimar (Breitenhofstraße 110) ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine vorherige Anmeldung per Mail an marketing@neu-ulm.de oder telefonisch unter der Nummer 0731/7050-1030 wird gebeten.

