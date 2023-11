Städte starten Bürgerdialog zum künftigen Nahverkehr

Bis 2027 soll ein neues ÖPNV-Netz in der Doppelstadt Neu-Ulm/Ulm gestaltet werden. Die Bürgerinnen und Bürger können sich jetzt daran beteiligen.

Wie gestaltet sich der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in den Städten Ulm und Neu-Ulm in den kommenden Jahren? Wie soll das Liniennetz aussehen, über das beide Städte miteinander verbunden sind? Wie verlaufen einzelne Buslinien, in welcher Taktung und mit welchen Haltestellen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Städte Ulm und Neu-Ulm derzeit im Rahmen der gemeinsamen städtischen Nahverkehrsplanung und haben daher ein Zielnetz erarbeitet und definiert, das zum 1. Januar 2027 in Kraft treten soll. Jetzt haben auch die Bürgerinnen und Bürger der Doppelstadt das Wort: Bei einem digitalen Bürgerdialog zum Stadtverkehr können sie ihre Anregungen und Bemerkungen zur Planung einbringen. Auftakt für den Bürgerdialog ist am Montag, 13. November, um 18.30 Uhr mit einem Livestream.

Dieser ist über den Link: https://beteiligedich.ulm.de/auftaktveranstaltung erreichbar. Hier ist bis Sonntag, 3. Dezember, auch die Onlinebeteiligung unter https://beteiligedich.ulm.de/mitmachen/nahverkehrsplan möglich. Alle Neu-Ulmer Haushalte erhalten zudem einen Informationsflyer zum Bürgerdialog Stadtverkehr. Über eine darin enthaltene Antwortkarte können ebenfalls Anregungen und Bemerkungen postalisch bei freiem Porto abgegeben werden.

Die Stadt Neu-Ulm ist ab 1. Januar 2024 für den Nahverkehr zuständig

Die Stadt Neu-Ulm übernimmt zum 1. Januar 2024 die Zuständigkeit für den ÖPNV im Stadtgebiet Neu-Ulm vom Landkreis Neu-Ulm. Dies ist auch der Grund, weshalb die Bürgerschaft in Ulm und Neu-Ulm frühzeitig in das Verfahren zur Erstellung des gemeinsamen Liniennetzes eingebunden wird. Ziel ist es, gemeinsam ein Netz zu erarbeiten, das die Bedürfnisse der Bürgerschaft bestmöglich abbildet.

Die Beteiligungsplattform ist vom 13. November bis einschließlich 3. Dezember insgesamt drei Wochen lang geöffnet. Die eingehenden Rückmeldungen werden durch die Städte Ulm und Neu-Ulm sowie Fachplaner im Nachgang geprüft und abgewogen und fließen anschließend in den Nahverkehrsplan ein. Dieser soll Mitte 2024 fertiggestellt werden. Die Jahre 2025 und 2026 dienen nach Angaben der Stadt als Rüstzeit der Vorbereitung auf die Umstellung und Einführung des neuen Liniennetzes in Ulm und Neu-Ulm ab dem 1. Januar 2027. (AZ)