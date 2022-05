Staples im Starkfeld schließt: Auch Poststelle in der Filiale fällt weg

Plus Das Bürofachgeschäft Staples im Starkfeld in Neu-Ulm schließt, auch die Post fällt weg. Aktuell wird bereits mit Rabatten geworben.

Schnell was drucken lassen oder bei der Post etwas abgeben: Lange war das Bürofachgeschäft Staples im Starkfeld dafür eine Anlaufstelle für Menschen aus Neu-Ulm und Umgebung. Doch seit Kurzem steht außen am Ladeneingang unübersehbar geschrieben: "Wir schließen. Alles muss raus". Im Geschäft wird bereits mit Rabatten für Restartikel geworben. Doch wann ist endgültig Schluss?