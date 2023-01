Neu-Ulm

Stau nach schwerem Unfall in B10-Unterführung: Lkw-Fahrer eingeklemmt

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Auf der B10 in Neu-Ulm hat sich am Mittwochmorgen in einer Unterführung ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw-Fahrer wurde eingeklemmt. Es kommt zu Stau im Berufsverkehr.

Bei einem schweren Unfall am Mittwochmorgen auf der B10 in Neu-Ulm sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt worden. Zwei Lastwagen waren in der Unterführung an der Ratiopharm-Arena aufgefahren. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde bei dem Unfall schwer eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aufwändig befreit werden. Durch die Sperrung der Unterführung kommt es im Berufsverkehr zu großen Stauungen. Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

