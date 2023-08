Stau nach Unfall auf B28: Motorradfahrer wird schwer verletzt

In Neu-Ulm ist es zu einem Unfall am wichtigen Verkehrsknoten von B10, B28 und B30 gekommen. Ein Motorradfahrer wird schwer verletzt. Der Verkehr staut sich.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (22.8.23) gegen kurz vor 17 Uhr auf der B28 am Dreieck Neu-Ulm ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Vorangegangen war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos.

Die Unfallstelle befindet sich an der Überleitung der B10/Europastraße auf die B28/B30. Die Fahrzeuge waren auf der Bundesstraße von Neu-Ulm in Richtung Senden unterwegs, als sich vor dem Dreieck Neu-Ulm der Verkehr stockte. Ein BMW fuhr dann nach Spuren an der Unfallstelle zufolge auf einen bremsenden VW auf.

Unfall auf B28 bei Neu-Ulm: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde nach Zeugenaussagen ebenfalls von dem BMW getroffen, so dass der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Weil er stark abbremsen musste, habe er die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei von dem Fahrzeug geschleudert worden. Notarzt und Rettungsdienst brachten den Motorradfahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nähere Angaben zur Person des Verletzten konnten am Abend zunächst nicht gemacht werden.

Wegen des Unfalles mussten zwei der drei Fahrspuren in Richtung Senden (B28) und Wiblingen (B30) durch die Feuerwehren Neu-Ulm und Pfuhl gesperrt werden. Im Feierabend kam es deswegen zu große Verkehrsbehinderungen, der Verkehr staute sich bis in die Blaubeurer Straße in Ulm und durch die Europastraße bis zur Ratiopharm Arena zurück. Die Autobahnpolizei Günzburg versucht nun den genauen Unfallhergang zu ermitteln. (thhe/krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.