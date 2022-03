Stefan Kümmritz wird 70: Er ist ein Sportler und ein Kulturmensch

Der Pfuhler "Kunstzone"-Galerist Stefan Kümmritz ist nun 70 Jahre alt. Das Fotografieren war und ist seine große Leidenschaft.

70? Über die Frage, wie es ihm mit dem runden Geburtstag am heutigen Montag geht, schmunzelt Galerist Stefan Kümmritz. "Ich freu mich einerseits, dass ich 70 Jahre durchgehalten habe. Und andererseits frage ich mich: Ich werde 70? Wirklich? Und ich rechne nach, ob das sein kann. Denn ich fühle mich nicht so, wie ich früher gedacht hatte, dass ich mich mit 70 fühlen müsste."

Stefan Kümmritz war einst Sportredakteur – aber auch Kunstmensch

Stefan Kümmritz eint in seiner Person, was manchem unvereinbar scheint: Er war bis zum Ruhestand Sportredakteur der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung, war selbst in jungen Jahren Vereinsspieler im Basketball - und ist ein leidenschaftlicher Kulturmensch. Zu einhundert Prozent passen für ihn Sport und Kultur zusammen: "In der Antike gab es Sportwettkämpfe, bei denen die Teilnehmer auch Gedichte rezitieren oder Lieder singen mussten." Das könnte er sich auch in der Gegenwart vorstellen. Für ihn persönlich ist die Aufteilung zwischen beiden Neigungen so: Früher überwog der Sport, solange er selbst aktiv war, und heute dominiert die Kultur.

Um die Jahrtausendwende betrieb Stefan Kümmritz, der 1964 als Zwölfjähriger mit seinen Eltern aus Hamburg nach Ulm kam, bereits eine kleine Foto-Galerie im Ulmer Fischerviertel, was aber mit seiner Berufstätigkeit kaum vereinbar war: "Wenn ich später aus der Redaktion kam, standen Besucher vor der Galerie und konnten nicht rein." Zumal der Journalist 2001 gerade von der Schwäbischen Zeitung zur Neu-Ulmer Zeitung gewechselt war. Fotografieren fasziniert ihn, seit er sich als 16-Jähriger eine Kamera gekauft hat. "Selbst war ich im Malen und Zeichnen in der Schule nicht so gut, und Fotografieren war damals leider kein Teil des Kunstunterrichts." Die Schulnoten im Sport waren deshalb eindeutig besser als sie in Kunst.

Mit der "Kunstzone" in Pfuhl erfüllte er sich einen Traum

2008 kaufte Stefan Kümmritz mit seiner Lebensgefährtin Michaela Schafft ein altes Haus mit zugehörigem Stadel in Pfuhl - und das Paar konnte den gemeinsamen Traum verwirklichen: Im Stadel entstand ein offenes Atelier, die "Kunstzone", deren Geschäfte Stefan Kümmritz seitdem führt, während sich Michaela Schafft auf die Kontakte mit ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern konzentriert.

Langeweile hat er noch nie im Leben gehabt, erzählt Stefan Kümmritz. Und die wird er auch dann nicht haben, wenn bei Altersangaben die "7" vorne steht. "Wir haben im Haus so viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe und lesen möchte. Außerdem habe ich die Fotografie und die Musik, zwei zeitaufwendige Hobbys - mir sind die Tage eigentlich immer zu kurz. Es gibt noch so viele Dinge, die ich vorhabe." Und der Geburtstag? "Die Zeiten sind nicht so, dass einem nach Feiern zumute wäre", sagt er schlicht. Vermissen wird er eine Geburtstagsparty aber sowieso nicht. "Ich war noch nie der große Partygänger!"

