Als Ochsen und Lamm noch die unumstrittenen Zentren im Dorf waren

Plus Ein kleines Dorf, alles andere als ausgehfreudig - Steinheim. Aber dennoch behaupteten sich hier lange Zeit gleich zwei Wirtschaften in Koexistenz. Eine Spurensuche vor Ort.

Von Thomas Vogel

An den Ochsen erinnert heute allein nur noch die Inschrift an der Fassade. Im Lamm aber hält Wirt Anton Klement, 85, weiterhin die Stellung. Geöffnet hat er an zwei Tagen in der Woche, der vormittägliche „Rentnerstammtisch“ jeden Freitag ist der Höhepunkt. Seine Tradition reicht immerhin bis in die frühen 1970er-Jahre zurück. Der Ochsen hatte da bereits die Segel gestrichen. 1969 wurde dort der Zapfhahn abgedreht.

Ein frühes Symptom dafür, dass die goldene Zeit der ländlich-bäuerlichen Wirtschaften allmählich am Verblassen war. „Golden“ waren die Zeiten tatsächlich sogar in einem ganz wörtlichen Sinn. Der bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Ochsen hatte sich schon früh selbst zum „Goldenen Ochsen“ befördert. Das Lamm, ebenfalls nicht von Bescheidenheit geplagt, führt heute noch ein gülden funkelndes Symboltier in seinem Schild.

