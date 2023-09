Neu-Ulm

Steinwurf auf Grünen-Spitzenduo: Hat Kabarettist Springer zuvor überzogen?

In Richtung des Grünen-Spitzenduos Ludwig Hartmann und Katharina Schulze wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm ein Stein geworfen.

Plus Der Steinwurf auf das Grünen-Spitzenduo in Neu-Ulm sorgt weiter für Empörung. Irritiert hat wohl auch der Auftritt von Kabarettist Springer. Seine Aussagen könnten Folgen haben.

Circa anderthalb Stunden dauerte die Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Neu-Ulm. Für mindestens bayernweite Empörung sorgte dabei der Steinwurf eines 44-Jährigen in Richtung des Spitzenduos der Grünen. Neben Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, sowie der hiesigen Direktkandidatin Julia Probst, stand auch Christian Springer auf der Bühne. Menschen, die vor Ort waren, hatten sich bereits am Montag bei unserer Redaktion gemeldet und sich mehr als irritiert über den Auftritt des Kabarettisten geäußert. Nun könnten dessen Aussagen ein juristisches Nachspiel haben. Was sagt Springer selbst dazu?

Als der Kabarettist auf dem Petrusplatz das Mikrofon übernimmt, eskaliert die Stimmung. Unter Buhrufen und Gelächter spottete er über die Plakate der Demonstrierenden. Er warf CSU, Freie Wähler und AfD in einen Topf. Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder warf er in der Causa Aiwanger vor, Angst vor dem Wirtschaftsminister „und seiner Gesellschaft“ zu haben - und rief: „Die machen Deutschland kaputt!“ „Erst machen Sie die Ukraine kaputt!“, schallte es ihm aus den Reihen der Friedensbewegten entgegen. Aiwanger nannte er "Lügner, Populist" und "ekliger Neonazi". Er sei ein "unzivilisierter, verkommener Mensch".

