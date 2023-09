Grünen-Wahlkampf in Neu-Ulm: Proteste eskalieren – Steinwurf und Festnahme

Plus Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Neu-Ulm mit dem Spitzen-Duo Schulze und Hartmann eskaliert es. Ein Stein wird geworfen, ein Mann festgenommen.

Eine Gruppe angemeldeter Interessierter innerhalb einer Absperrung, eine Gruppe ähnlicher Größe außerhalb - und viel Polizei: Die hatte zum Wahlkampfauftritt der Grünen mit dem Spitzen-Duo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann vorab Hinweise auf Störer der Veranstaltung aus verschiedenen politischen Richtungen bekommen, was sich auch bewahrheitete. Während der Veranstaltung "Frag Katharina und Ludwig" kam es zur Festnahme eines Mannes, der einen Stein auf die Bühne warf.

Anfangs - solange Julia Probst, Direktkandidatin für den Landtag, und Leila Bagci, Direktkandidatin für den Bezirkstag - auf der Bühne standen, blieb es relativ ruhig. Hochgehaltene Plakate zeigten, aus welchen politischen Richtungen den Rednern der Wahlkampfveranstaltung Vorwürfe entgegengehalten wurden: „Grüne Waffen töten nachhaltig“, war da unter anderem zu lesen. Wohl aus Richtung der Friedensbewegung. Ein anderer Mann verteilte Flyer der Ulmer Friedenswochen. Andere Plakate wie „Arbeiten, Steuern zahlen, Klappe halten“ wiesen eher in Richtung der „Spaziergänger“-Community. Zwei Frauen, die während der ganzen Veranstaltung stumm blieben, hielten ein Plakat, auf dem „2 Geschlechter“ stand.