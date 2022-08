Stellenabbau bei Evobus: Auf das Wie kommt es an

Lokal Die Ziele bei Daimler Buses sind derzeit bescheiden, die Verantwortlichen wollen einen Umbau. Beim Kampf um die Stellen ist eines besonders wichtig.

Bis zu 600 Arbeitsplätze, die wegfallen: Die Nachricht ist auch noch nach sechs Wochen ein Schock, nicht nur für die Evobus-Beschäftigten mit ihren Familien und für die Stadt Neu-Ulm. Doch für den Busbauer und die Region geht es um grundsätzliche Fragen.