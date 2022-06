Neu-Ulm

12:23 Uhr

Sting im Wiley: So war das Konzert des "Englishman" in Neu-Ulm

Sting lockte am Sonntagabend 10.500 Menschen in den Wiley Sportpark nach Neu-Ulm.

Lokal Bei brütender Hitze liefert Sting in strammen anderthalb Stunden ein Feuerwerk seiner Hits ab. Der Veranstalter arbeitet bereits am Open Air für nächstes Jahr.

Von Oliver Helmstädter

Sting hat ein Luxusproblem: Der Ex-Police-Sänger hat zahllose Hits verantwortet. "Englishman in New York", "Message in a Bottle", "Every Breath You Take" - stellt nur eine kleine Auswahl der auch in Neu-Ulm dargebotenen Lieder seiner "My Songs"-Tour dar, die - nach zweijähriger pandemiebedingter Verzögerung - am Sonntagabend im Neu-Ulmer Wiley gastierte. Und Sting enttäuscht seine Fans nicht. Sting, bürgerlich Gordon Matthew Thomas Sumner, liefert ab. Schwer haben es in Anbetracht von über 62 Millionen verkauften Tonträgern nur die neuen Songs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen