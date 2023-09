Stolze Eltern: Lucas ist das 1000. Baby an der Donauklinik im Jahr 2023

Früher als im vergangenen Jahr kam es in der Donauklinik in Neu-Ulm zur 1000. Geburt. Das Baby ist somit nicht nur für die Eltern etwas Besonderes.

Die Geburt eines neuen Lebens ist ein ergreifender Moment. So war es auch bei dem kleinen Lucas, der am 11. September, um 8.26 Uhr mit 3130 Gramm das Licht der Welt erblickte. Die Eltern, Diana Maria und Florin Boborodea strahlten vor Glück und waren begeistert über das schöne Geburtserlebnis, das sie in der Donauklinik in Neu-Ulm erleben durften. Nach Angaben der Kreisspitalstiftung Weißenhorn hätten die beiden die familiäre Stimmung auf der Geburtsstation gelobt, die junge Familie sei sehr fürsorglich behandelt worden, heißt es.

Es war ein unbeschreibliches Erlebnis, sagte die junge Mutter über die Geburt ihres ersten Kindes. Für die Mutter war die Geburt von Lucas etwas ganz Besonderes. Etwas ganz Besonderes ist Lucas auch für das Team der Geburtshilfe an der Donauklinik. So ist er das 1000. Baby, das in 2023 dort das Licht der Welt erblickte.

Chefarzt Dr. Andreas Reich und sein Team sind sich ihrer großen Verantwortung bewusst: „Wir freuen uns sehr darüber, dass so viele werdende Eltern uns ihr Vertrauen schenken und ihre Kinder in der Donauklinik zur Welt bringen." In 2022 wurde das 1000. Baby erst am 18. September geboren. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 1442 Geburten in Neu-Ulm, das waren 103 weniger als in 2021. (AZ/krom)

