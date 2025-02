Strafzettel: Die Stadt Neu-Ulm führt Online-Knöllchen ein

Die Stadt Neu-Ulm modernisiert ihre Parkraumüberwachung und führt das Online-Knöllchen ein. Wer künftig in der Stadt falsch parkt, kann sein Bußgeld direkt online überweisen. Die altgediente Windschutzscheibenverwarnung wird damit abgeschafft. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Das ändert sich durch die Neuregelung in Neu-Ulm für Falschparker

Bisher lief es bei einem Parkverstoß in Neu-Ulm so: Die Mitarbeitenden der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) haben eine Verwarnung hinter die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geheftet. Auf dieser war unter anderem der Tatvorwurf, die Höhe des Verwarngeldes und die Bankverbindung für das Begleichen des Betrages angegeben. Gezahlt werden konnte dann entweder per Banküberweisung oder persönlich in bar bei der Stadtkasse im Rathaus. Mit der neuen Regelung der Online-Knöllchen haben Verkehrsteilnehmende die Möglichkeit, den Tatvorwurf direkt vor Ort über ein benutzerfreundliches Online-Portal zu prüfen.

Falschparker erhalten einen DIN-A6-großen Hinweiszettel mit einem QR-Code an die Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs. Über diesen können laut Pressemitteilung alle relevanten Informationen zu dem Vorfall schnell und unkompliziert auf dem Smartphone eingesehen werden. Das soll eine größtmögliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit schaffen. Denn alle Details zum Verstoß seien sofort digital einsehbar und böten eine schnelle Klärung, schreibt die Stadt. Verwarngelder können dann direkt vor Ort oder auch erst später daheim über das Online-Portal bezahlt werden.

Wer kein Smartphone hat, kann abwarten, bis er das Erinnerungsschreiben der Stadt erhält

Bürgerinnen und Bürger, die kein Smartphone nutzen, können einfach abwarten, bis sie per Post ein Erinnerungsschreiben erhalten. Dieses wird bei Nichtbezahlung des Verwarngeldes ohnehin an jeden Parksünder versendet. Es enthält alle Informationen zum Tatvorwurf, zur Höhe des Verwarngeldes und die entsprechende Bankverbindung, um das Knöllchen zu bezahlen. (AZ)