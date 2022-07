Straße zwischen Reutti und Neu-Ulm wegen Bauarbeiten wochenlang gesperrt

Achtung, Autofahrer: Zwischen Reutti und Neu-Ulm wird die Straße wochenlang gesperrt. Wegen einer anderen Baustelle wird großräumig umgeleitet.

Die Staatsstraße 2029 zwischen Reutti und dem Neu-Ulmer Industriegebiet Otto-Renner-Straße wird saniert. Dafür muss der betroffene Bereich während der Bauarbeiten gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer müssen nun für längere Zeit Umwege in Kauf nehmen. Wegen anderer Baustellen fällt die Umleitung "großräumig" aus.

Wie das Staatliche Bauamt Krumbach am Mittwoch mitteilt, findet die Maßnahme im Zeitraum vom 25. Juli bis voraussichtlich Ende September 2022 statt. Das Durchlassbauwerk am Landgraben und der Fahrbahnbelag auf einer Länge von rund 3,4 Kilometern müssten erneut werden.

Sperrung nach Reutti: Großräumige Umleitung wegen Baustelle in Senden

Die Baumaßnahme erstreckt sich vom Kreisverkehr Otto-Renner-Straße/Reuttier Straße bis zum Ortseingang Reutti. Der Kreisverkehr bleibt demnach weiterhin befahrbar. Die landwirtschaftlichen Gehöfte und Häuser sollten - bis auf einzelne Tage, an denen Asphalt eingebaut wird - eingeschränkt erreichbar bleiben, heißt es.

Während den Bauarbeiten wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die erfolgt aufgrund gleichzeitig stattfindender Straßenbauarbeiten in Senden großräumig. Dort wird aktuell an der Kreisstraße NU3 die Kreuzung an der Königsberger Straße / Berliner Straße umgebaut.

Die Umleitung verläuft von Reutti über Holzschwang, Hittistetten, Witzighausen, Wullenstetten und Senden in Richtung Neu-Ulm. Von Neu-Ulm kommend verläuft die Umleitung in umgekehrter Richtung. Der Geh- und Radverkehr wird über den Ortsteil Marbach ortsnah umgeleitet.

Für die Straßenbauarbeiten an der Staatsstraße 2029 investiert der Freistaat Bayern nach Angaben des Bauamts rund 1,6 Millionen Euro. Es werde damit ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige und leistungsfähige Infrastruktur geleistet, heißt es.

Das Bauamt Krumbach bittet Verkehrsteilnehmende um Verständnis für entstehende Behinderungen. (AZ)