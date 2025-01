Streik bei der Post: Brief- und Paketsendungen haben im Raum Neu-Ulm Verspätung

Wer dieser Tage dringend auf einen Brief oder ein Paket wartet, muss noch einmal mehr Geduld aufbringen als ohnehin schon. Bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Die vergangenen Tage hätten bereits um die 2400 Zustellerinnen und Zusteller in ganz Bayern ihre Arbeit niedergelegt, heißt es. Am heutigen Donnerstag streiken Beschäftigte in den Sortierzentren, unter anderem in Neu-Ulm. Mit Verzögerungen ist zu rechnen.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutsche Post Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis