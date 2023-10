Streit auf Fußballplatz eskaliert: Nach dem Spiel fliegen die Fäuste

Bei einem Fußballspiel in Neu-Ulm sollen sich zwei gegnerische Spieler erst beleidigen. Nach der Partie soll einer mit der Faust zugeschlagen haben.

Auf einem Sportplatz in der Kantstraße in Neu-Ulm ist es am Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Erst sollen während eines Fußballspiel zwischen zwei Spielern Beleidigung gefallen sein, anschließend seien die Fäuste geflogen. Der Vorfall wurde bei der Neu-Ulmer Polizei angezeigt.

Demnach soll zunächst ein 22-jähriger Spieler einen 19-jährigen Kontrahenten der gegnerischen Mannschaft beleidigt haben. Auch der soll daraufhin ebenfalls eine Beleidigung ausgesprochen haben. Doch damit war offenbar noch nicht Schluss.

Nach dem Spiel soll es erneut zu einer Begegnung der beiden Spieler gekommen sein. Im Verlauf dieses weiteren Streitgespräches soll der 22-Jährige dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser soll dadurch eine Platzwunde an der Unterlippe erlitten haben, die ärztlich versorgt werden musste.

Die Neu-Ulmer Polizei hat hierzu die Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie wechselseitiger Beleidigung aufgenommen. Entsprechende Strafverfahren leiteten die Beamten ein. Was genau der Auslöser der Aggressionen war, sei bislang offen geblieben. Auch dies sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, heißt es.





In Wullenstetten war es am Sonntag beim Spiel des TSV Senden gegen den SV Oberroth ebenfalls zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizei wurden bei einer Schlägerei vier Personen leicht verletzt. (AZ)