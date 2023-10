Neu-Ulm

Streit auf Glacis-Sportplatz eskaliert: Mann haut mit Cricket-Schläger zu

Ein Mann will in Neu-Ulm einen Kontrahenten mit einem Cricket-Schläger hauen, doch er trifft ihn nicht.

Zwei Gruppen wollen in der Glacis Arena in Neu-Ulm spielen. Doch sie werden sich nicht über die Aufteilung und Nutzung des Sportplatzes einig. Die Polizei rückt an.

Auf dem Sportplatz "Glacis Arena" in der Schießhausallee in Neu-Ulm sind am Sonntagnachmittag zwei Personengruppen aneinandergeraten. Die Polizei rückte an. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Wie die Polizei mitteilt, hätten beide Gruppen Freizeitaktivitäten nachgehen wollen, die wollten Fußball, die anderen Cricket spielen. Weil sich die Gruppen aber nicht über die Aufteilung und Nutzung des Sportplatzes einig wurden, sei es zum verbalen Streit gekommen. Dabei soll ein 29-Jähriger versucht haben mit seinem Cricket-Schläger einen 22-Jährigen zu schlagen, traf diesen aber laut Polizei nicht. Der 22-Jährige soll währenddessen die aufgestellten Fußballpylonen umher gekickt haben. Diese seien dabei beschädigt worden. Ein weiterer 29-Jähriger soll durch einen Griff das Handgelenk eines ebenfalls 29-jährigen Kontrahenten so umgeknickt haben, sodass dieser Schmerzen verspürte. Auch seien zwischen den beiden Personengruppen mehrere Beleidigungen gefallen, heißt es. Letztendlich sei die Polizei über die Auseinandersetzung in Kenntnis gesetzt worden. Die entsandten Beamten hätten den Streit vor Ort schlichten können und unter anderem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung gegen die jeweiligen Tatverdächtigen aus den beiden Personengruppen ein. (AZ)

