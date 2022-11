Streit eskaliert: Radfahrer packt Autofahrer am Hals und wirft Bierflasche

Offensichtlich betrunkener Radfahrer legt sich mit Autolenker in Ludwigsfeld an, weil es beinahe zum Zusammenstoß gekommen wäre.

Am Dienstagnachmittag hat ein betrunkener und aggressiver Radfahrer einen Autofahrer tätlich angegriffen. Nach Darstellung der Polizei fuhr ein 61-jähriger Autofahrer auf der Straße Am Langen Weg in Ludwigsfeld. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen. Der fuhr mitten auf der Straße, sodass der entgegenkommende Autofahrer eine Vollbremsung hinlegen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Deshalb gerieten die beiden in Streit.

Der aggressive Radler wirft mit der Bierflasche

Der Radler, der als offensichtlich stark alkoholisiert beschrieben wird, wurde ziemlich aggressiv. Er warf dem Pkw-Fahrer vor, dass er mit seinem Wagen auf dieser Straße nichts zu suchen habe. Dann griff er den 61-Jährigen körperlich an, fasste ihn an den Hals, um ihn so zur Seite zu drücken. Danach ging er zurück zu seinem Fahrrad.

Als der 61-Jährige ihm hinterherrief, er werde die Polizei verständigen, warf der Radler noch eine Bierflasche in seine Richtung. Die traf jedoch nur das Auto. Den Schaden an der Karosserie schätzt die Polizei bislang auf 200 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der Radler trat in die Pedale und flüchtete. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat jetzt die Ermittlungen unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)