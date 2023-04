Streit in Arbeiterunterkunft eskaliert: Zwei Bewohner wollen sich schlagen

Die Polizei rückt in eine Arbeiterunterkunft in der Neu-Ulmer Innenstadt aus. Der Streit zwischen zwei Bewohnern ist eskaliert.

In einer Arbeiterunterkunft in der Neu-Ulmer Innenstadt ist in der Nacht zum Montag ein zunächst verbaler Streit eskaliert. Zwei Bewohner hätten versucht, sich gegenseitig zu schlagen.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein 41-Jähriger und ein 30-Jähriger aneinander. Der 30-Jährige habe sich dann in seinem Zimmer eingesperrt. Der 41-Jährige wollte das betreten und schlug deshalb auf die Türe ein. Zwar wurde niemand verletzt, an der Zimmertüre aber entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Hintergründe zur Streitigkeit sind der Polizei nach eigenen Angaben nicht bekannt. Gegen beide Bewohner wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. (AZ)