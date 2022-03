Streit in Asylbewerberunterkunft: 21-Jähriger schlägt mit Eisenstange zu

Mit Fäusten und einer Eisenstange ging ein Bewohner auf andere Männer in einer Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm los. Die Polizei habe die Lage schnell beruhigt.

Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in der Neu-Ulmer Innenstadt sind am Donnerstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Gegen einen von drei beteiligten 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wie die Polizei mitteilt, sei sie in den Abendstunden durch den Sicherheitsdienst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen in die Unterkunft gerufen worden. Vor Ort stellten sie fest, dass es wohl zwischen einem 21-Jährigen und zwei weiteren 21-jährigen Bewohnern sowie einem 25-jährigen Besucher zu einer Streitigkeit kam.

Im weiteren Verlauf seien diese drei durch den 21-Jährigen körperlich angegangen worden. Zunächst soll er dabei mit der Faust zwei seiner Kontrahenten auf den Kopf geschlagen haben. Gegen den dritten Kontrahenten soll der 21-Jährige daraufhin mit einer Eisenstange losgegangen sein und ihn damit auf seinen Oberarm geschlagen haben. Alle drei wurden dadurch leicht verletzt, waren jedoch nicht akut behandlungsbedürftig.

Die eingesetzten Polizeibeamten hätten die Situation vor Ort schnell beruhigt, heißt es. Gegen den 21-Jährigen leiteten die Ermittler ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der Grund für die Streitigkeit ist unklar. Dazu haben sich die Beteiligten nicht äußern wollen. Dies sei Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen, so die Polizei. (AZ)