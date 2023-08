Streit in Hotel in Finningen eskaliert: Ehemann kommt in Polizeigewahrsam

Die Polizei rückte wegen eines lautstarken Streits eines Ehepaars zu einem Hotel in Finningen aus. Der Ehemann war nur im Bademantel bekleidet und musste mitkommen.

Womöglich sollten es für das Ehepaar aus dem Alb-Donau-Kreis ein paar Tage Entspannung in einem Hotel im ländlicheren Raum werden. Doch dann scheint die Lage im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen eskaliert zu sein. Das Ehepaar bekam sich offenbar so sehr in die Haare, dass sogar die Polizei anrücken und den Ehemann mitnehmen musste.

Ereignet hat sich der Vorfall am Samstag. Ein 62-Jähriger war mit seiner Ehefrau in Finningen zu Besuch. Nachdem es zu einem lautstarken Streit zwischen den Eheleuten gekommen war, ist die Polizei informiert worden.

Die eintreffenden Beamten hätten den Mann vor Ort angetroffen. Der soll nach Polizeiangaben stark alkoholisiert und lediglich mit einem Bademantel bekleidet gewesen sein. Er soll "ausgetickt" sein, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Zu einer Körperverletzung oder einer Sachbeschädigung sei es aber nicht gekommen. Der Mann sei dennoch in Gewahrsam genommen worden. Die Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm.

Am frühen Sonntagvormittag wurde er von dort wieder entlassen. Ob er anschließend mit seiner Frau ein Frühstück im Hotel genoss oder abreiste, ist unklar. Seitens des betreffenden Hotels waren am Sonntag keine weiteren Details zu erhalten. Man würde grundsätzlich keine Informationen zu Gästen auch aufgrund des Datenschutzes herausgeben, so ein Sprecher. (AZ/krom)