Streit in Neu-Ulm eskaliert: 20-Jähriger schlägt Heckscheibe ein

Nach einem Streit vor einer Spielhalle in der Finninger Straßer schlägt ein 20-Jähriger auf den Pkw eines Unbeteiligten ein. Der Mann stellt sich später der Polizei.

Am späten Donnerstagabend kam es vor einer Spielhalle in der Finninger Straße in Neu-Ulm zu verbalen Streitigkeiten zwischen drei Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 20-Jähriger auf die Heckscheibe des parkenden Fahrzeugs eines 63-jährigen Unbeteiligten ein, die dadurch zu Bruch ging. Nachdem die Polizei bereits die sofortige Fahndung nach dem zunächst flüchtigen Mann eingeleitet hatte, stellte sich der alkoholisierte 20-Jährige kurze Zeit später den Beamten.

Tatverdächtiger muss ins Krankenhaus gebracht werden

Da der Mann nicht in Deutschland wohnhaft ist, ordnete die Staatsanwaltschaft die Ernennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Der 20-Jährige erlitt durch den Schlag eine Verletzung an der Hand und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug des 63-Jährigen beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro. (AZ)