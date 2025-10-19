Icon Menü
Streit in Neu-Ulmer Bordell eskaliert: Täter prügeln auf Gast ein

Im Toilettenbereich des Etablissements kommt es zu einer Schlägerei. Ein 23-Jähriger muss nach dem Vorfall ins Krankenhaus.
    In einem Neu-Ulmer Bordell kam es zu einer Schlägerei. Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild)

    Ein Streit in einem Bordell in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm ist am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.50 Uhr, eskaliert. Nach Polizeiangaben griffen zwei Täter einen Gast des Etablissements im Toilettenbereich an und schlugen mit Fäusten auf diesen ein. Anschließend flüchteten die Täter. Ein 23-Jähriger wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Neu-Ulm gebracht werden. Die Hintergründe des Streits sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

