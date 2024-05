Streit in Neu-Ulmer Gaststätte: Polizei ermittelt

In einer Neu-Ulmer Bar streiten zwei Männer. Ein Dritter greift ein. Gegen diesen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.

Bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm ist am Samstagabend gegen 22 Uhr ein randalierender Gast in einer Gaststätte in der Marienstraße gemeldet worden. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren zu der Bar, wo sie einen 22-jährigen Gast antrafen, welcher zuvor mit einem bislang unbekannten Gast einen Disput hatte. Der Grund dieses Streits ist bislang unbekannt, der Kontrahent bei Eintreffen der Polizei schon nicht mehr vor Ort. Da sich laut Angaben anderer Gäste das Streitgespräch so hochschaukelte und zu eskalieren drohte, wurde der 22-Jährige zuvor von einem 52-jährigen weiteren Gast zu Boden gebracht. Der 52-Jährige habe eine mögliche körperliche Auseinandersetzung befürchtet.

Gegenüber den anwesenden Polizeibeamten klagte der 22-Jährige über Schmerzen, verweigerte aber eine Hinzuziehung eines Rettungsdienstes. Nach Aufnahme des Sachverhaltes vor Ort konnte der mit knapp unter zwei Promille alkoholisierte 22-Jährige seines Weges gehen. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei diesem eine äußerst geringe Alkoholisierung, so teilt die Polizei mit.

Die Polizei will nun den genauen Ablauf klären. Zeugen, die sich vor dem Eintreffen der Polizeibeamten noch in der Bar aufhielten und Angaben vom Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0, zu melden. (AZ)