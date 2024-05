Neu-Ulm

Streit in Neu-Ulmer Lokal eskaliert: Mann schlägt mit Bierglas zu

In einem Lokal in Neu-Ulm ist ein Streit eskaliert.

Zwei Männer geraten in einer Lokalität in Neu-Ulm in Streit. Einer von ihnen muss ins Krankenhaus.

Ein 36-Jähriger soll in der Nacht auf Freitag in einem Lokal in Neu-Ulm einem 64-Jährigen mit einem Bierglas auf den Kopf geschlagen haben. Beide Beteiligte waren laut Polizei erheblich alkoholisiert. Zu der Auseinandersetzung war es gegen 3.16 Uhr in der Augsburger Straße gekommen. Offensichtlich waren die beiden Männer zunächst in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der 36-Jährige dann dem anderen Mann mit einem Bierglas auf den Kopf geschlagen haben. Der 64-Jährige soll sich mit einem Faustschlag gewehrt haben. Zur Versorgung der Verletzungen wurden Rettungskräfte angefordert. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der andere konnte vor Ort entlassen werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung und wegen Körperverletzung ein. (AZ)

