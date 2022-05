Streit in Unterkunft eskaliert: Stühle fliegen Richtung Sicherheitspersonal

Zwei alkoholisierte Bewohner geraten mit dem Sicherheitspersonal in Streit. Einer musste die Nacht bei der Polizei verbringen, der andere kam in eine Klinik.

In einer Unterkunft in Neu-Ulm ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr zwischen Streit zwei alkoholisierten Bewohnern und den dort eingesetzten Sicherheitsdienstmitarbeitern eskaliert. Einer musste die Nacht bei der Polizei verbringen, ein anderer kam in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, hätten die 19- und 26-jährigen Bewohner verweigert in der Einrichtung eine Schutzmaske zu tragen. Der 26-Jährige soll versucht haben einem Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst ins Gesicht zu schlagen. Dieser habe jedoch ausweichen können.

Im Zimmer sollen die Bewohner mit dem dortigen Inventar nach den drei Sicherheitsangestellten geworfen, sie aber verfehlt haben. Verletzt wurde niemand. Allerdings ging ein Stuhl im Wert von circa 20 Euro zu Bruch.

Die Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahmen die beiden Aggressoren in Gewahrsam. Während der 19-Jährige die Nacht in einem Haftraum der Polizei verbrachte, musste der 26-Jährige in eine Klinik gehen. Gegen die beiden Bewohner laufen nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (AZ)