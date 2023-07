Streit mit Freundin im Donaubad: Polizei fasst mit Haftbefehl gesuchten Mann

Im Donaubad geraten der 29-Jährige und seine ebenfalls 29-jährige Freundin in Streit. Die Polizei kommt und stellt fest: Der Mann wird per Haftbefehl gesucht.

Nach einem Streit mit seiner Freundin im Donaubad in Neu-Ulm hat die Polizei einen mit Haftbefehl gesuchten 29-Jährigen festgenommen. Bei ihm wurden nach Angaben der Ermittler auch Drogen gefunden.

Wie die Polizei mitteilt, war es am Dienstag gegen 16 Uhr zu einer einer Streitigkeit mit verbalen Drohungen zwischen den 29-Jährigen und dessen gleichaltrigen Freundin in dem Schwimmbad der Wiblinger Straße gekommen. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Der 29-Jährige entfernte sich vor Eintreffen der Streife aus dem Bad, die Beamten trafen ihn aber im Umfeld des Bades an.

Im Rahmen der Einsatzabwicklung stellten die Beamten fest, dass der Mann mittels Haftbefehls gesucht wird. Im weiteren Verlauf fanden sie ihm eine im zweistelligen Grammbereich liegende Menge an Cannabis und ein Butterfly-Messer. Das Messer und die Betäubungsmittel stellten die Polizisten sicher.

Die Beamten leiteten unter anderem ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Betäubungsmittelbesitzes und des Waffenverstoßes ein. Im Anschluss brachten die Einsatzkräfte den 29-Jährigen zum Vollzug des Haftbefehls in die zuständige Justizvollzugsanstalt. (AZ)