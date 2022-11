Streit über Sauberkeit endet mit Faustschlag

Zwei Bewohner einer Neu-Ulmer Asylunterkunft streiten sich über die Sauberkeit in ihrem Zimmer. Ein 23-Jähriger schlägt seinem Mitbewohner ins Gesicht.

In einer Neu-Ulmer Asylunterkunft ist am Samstagabend ein Streit eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, stritten sich ein 23-Jähriger und ein 19-Jähriger über die Sauberkeit in ihrem Zimmer. Der 23-Jährige schlug seinem Mitbewohner mit der Faust ins Gesicht. Dann schmiss er ihm sein Handy und einen Stuhl hinterher, traf den 19-Jährigen aber nicht.

Nachdem die Beamten den 23-Jährigen vor Ort nicht beruhigen konnten, verbrachte er die Nacht in Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (AZ)